В Украине растут цены: Министерство экономики объяснило, в чем причина
3 октября 2024, 13:42Читати новину українською
Источник:Минэкономики
Министерство экономики объяснило, почему в Украине растут потребительские цены. В годовом исчислении (август 2024 года против августа 2023 года) инфляция выросла до 7,5%, по сравнению с 5,4% в предыдущем месяце.
Что влияло на цены
В августе 2024 года потребительские цены повысились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Минэкономики.
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Как указано в обзоре, в этом году отсутствие летней дефляции, в частности в августе, обусловлено сочетанием нескольких мощных инфляционных факторов:
- Высокое давление на цены производителей, в частности из-за недавнего значительного подорожания электроэнергии и необходимости закупки или использования альтернативных источников энергии (все "энергетические" факторы продолжают влиять на ситуацию).
- Отсутствие избытка сельскохозяйственной продукции на рынке, частично из-за неблагоприятных погодных условий.
- Значительный дефицит рабочей силы.
- Высокий уровень опасности и неопределенность относительно дальнейшего развития боевых действий.
Согласно данным Минэкономики, антиинфляционное компенсационное влияние имели следующие факторы:
- Мораторий на повышение тарифов на определенные коммунальные услуги.
- Монетарная политика НБУ, которая направлена на контроль за ситуацией на валютном рынке и поддержания жестких монетарных условий (это в основном повлияло на непродовольственный рынок, где цены в основном снижались).
- Дефляционные тенденции на мировом рынке топлива (по данным Всемирного банка, в августе цена на нефть марки Brent снизилась на 5,2%), что, несмотря на ожидаемое повышение акцизов, способствовало относительной стабилизации цен на топливо.