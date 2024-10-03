Что влияло на цены

В августе 2024 года потребительские цены повысились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Минэкономики.

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Как указано в обзоре, в этом году отсутствие летней дефляции, в частности в августе, обусловлено сочетанием нескольких мощных инфляционных факторов:

Высокое давление на цены производителей, в частности из-за недавнего значительного подорожания электроэнергии и необходимости закупки или использования альтернативных источников энергии (все "энергетические" факторы продолжают влиять на ситуацию).

Отсутствие избытка сельскохозяйственной продукции на рынке, частично из-за неблагоприятных погодных условий.

Значительный дефицит рабочей силы.

Высокий уровень опасности и неопределенность относительно дальнейшего развития боевых действий.

Согласно данным Минэкономики, антиинфляционное компенсационное влияние имели следующие факторы: