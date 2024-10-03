Що впливало на ціни
У серпні 2024 року споживчі ціни підвищилися на 0,6% у порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє Мінекономіки.
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Як зазначено в огляді, цьогоріч відсутність літньої дефляції, зокрема в серпні, зумовлена поєднанням кількох потужних інфляційних чинників:
- Високий тиск на ціни виробників, зокрема через нещодавнє значне подорожчання електроенергії та необхідність закупівлі або використання альтернативних джерел енергії (всі "енергетичні" чинники продовжують впливати на ситуацію).
- Відсутність надлишку сільськогосподарської продукції на ринку, частково через несприятливі погодні умови.
- Значний дефіцит робочої сили.
- Високий рівень небезпеки та невизначеність щодо подальшого розвитку бойових дій.
Згідно з даними Мінекономіки, антиінфляційний компенсаційний вплив мали такі фактори:
- Мораторій на підвищення тарифів на певні комунальні послуги.
- Монетарна політика НБУ, яка спрямована на контроль за ситуацією на валютному ринку та підтримання жорстких монетарних умов (це в основному вплинуло на непродовольчий ринок, де ціни здебільшого знижувалися).
- Дефляційні тенденції на світовому ринку пального (за даними Світового банку, у серпні ціна на нафту марки Brent знизилася на 5,2%), що, попри очікуване підвищення акцизів, сприяло відносній стабілізації цін на паливо.