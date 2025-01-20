20 січня 2025, 13:56
В Україні скоротився рівень безробіття: чи триватиме ця тенденція далі
Основні тези
- Рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму, з 96,1 тисячі осіб в 2023 році до 94,2 тисячі осіб у грудні 2024 року.
- Кількість вільних робочих місць зросла з 32,4 тисячі у 2023 році до 46,7 тисячі в кінці 2024 року.
В Україні поступово скорочується рівень офіційного безробіття. З часом, ситуація покращуватиметься, безробітних ставатиме менше.
Як зміниться рівень безробіття в Україні
Рівень офіційного безробіття впав до історичного мінімуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як скоротилась кількість безробітних в Україні:
- станом на грудень 2024 року, в Україні офіційно зареєстровано – 94,2 тисячі осіб як безробітні;
- у аналогічний період 2023 року таких громадян було – 96,1 тисячі.
Водночас кількість вакантних посад змінилась так:
- на кінець 2024 року кількість вільних робочих місць сягнула 46,7 тисячі;
- у 2023 це значення складало – 32,4 тисячі.
Чи буде зростати кількість безробітних в Україні
У 2024 році рівень безробіття в Україні складе – 14,2%. У наступні роки це значення змінюватиметься так:
- у 2025 році цей показник знизиться до 11,6%;
- у 2026 році – до 10,6%.
Зверніть увагу! Зниження рівня безробіття зумовлене збільшенням попиту на робітників. Зокрема, на висококваліфіковані кадри.