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23 липня, 15:10
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Взяти кредит стане простіше: що зміниться для українців

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У ІІІ кварталі 2025 року очікується зростання попиту на споживчі кредити та іпотеки в Україні завдяки пом'якшенню кредитних стандартів банками.
  • Зростання попиту на кредити пов'язане з покращенням споживчих настроїв, оптимістичними настроями на ринку нерухомості, та ексклюзивними банківськими пропозиціями.

Банкіри очікують, що у ІІІ кварталі 2025 року зросте попит населення на споживчі кредити. Також українці, з великою імовірністю, будуть частіше брати іпотеку у цей період.

Чому українці братимуть більше кредитів?

Українські банки планують пом'якшувати кредитні стандарти, чим і приваблюватимуть клієнтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як показують результати опитування НБУ, зростання попиту на споживчі кредити та іпотеки відчувалося ще в ІІ кварталі. Цьому, зокрема, сприяло покращення споживчих настроїв у цей період.

Також зміні тенденцій сприяли:

  • оптимістичні настрої на ринку нерухомості;
  • ексклюзивні пропозиції від певних банків, з якими не конкурували інші фінустанови.

Зауважте! Пом'якшення кредитних стандартів відбувається уже протягом 5 кварталів. 

Насправді пожвавлення кредитування прямо пов'язане зі стійким зростанням споживчого попиту. Потрібно зауважити, що кредитні ресурси не роблять вагомий внесок у те, аби підтримати споживання серед населення.

Як показують дані НБУ, ситуація з кредитами зараз така:

  • співвідношення всіх валових кредитів населенню та ВВП складає 3,4%;
  • незабезпечених кредитів та ВВП – 2,8%;
  • майже 95% кредитів на житло видається за програмою єОселя.