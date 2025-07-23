Взяти кредит стане простіше: що зміниться для українців

Банкіри очікують, що у ІІІ кварталі 2025 року зросте попит населення на споживчі кредити. Також українці, з великою імовірністю, будуть частіше брати іпотеку у цей період.

Чому українці братимуть більше кредитів?

Українські банки планують пом'якшувати кредитні стандарти, чим і приваблюватимуть клієнтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як показують результати опитування НБУ, зростання попиту на споживчі кредити та іпотеки відчувалося ще в ІІ кварталі. Цьому, зокрема, сприяло покращення споживчих настроїв у цей період.

Також зміні тенденцій сприяли:

оптимістичні настрої на ринку нерухомості;

ексклюзивні пропозиції від певних банків, з якими не конкурували інші фінустанови.

Зауважте! Пом'якшення кредитних стандартів відбувається уже протягом 5 кварталів.

Насправді пожвавлення кредитування прямо пов'язане зі стійким зростанням споживчого попиту. Потрібно зауважити, що кредитні ресурси не роблять вагомий внесок у те, аби підтримати споживання серед населення.

Як показують дані НБУ, ситуація з кредитами зараз така: