Взяти кредит стане простіше: що зміниться для українців
- У ІІІ кварталі 2025 року очікується зростання попиту на споживчі кредити та іпотеки в Україні завдяки пом'якшенню кредитних стандартів банками.
- Зростання попиту на кредити пов'язане з покращенням споживчих настроїв, оптимістичними настроями на ринку нерухомості, та ексклюзивними банківськими пропозиціями.
Банкіри очікують, що у ІІІ кварталі 2025 року зросте попит населення на споживчі кредити. Також українці, з великою імовірністю, будуть частіше брати іпотеку у цей період.
Чому українці братимуть більше кредитів?
Українські банки планують пом'якшувати кредитні стандарти, чим і приваблюватимуть клієнтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як показують результати опитування НБУ, зростання попиту на споживчі кредити та іпотеки відчувалося ще в ІІ кварталі. Цьому, зокрема, сприяло покращення споживчих настроїв у цей період.
Також зміні тенденцій сприяли:
- оптимістичні настрої на ринку нерухомості;
- ексклюзивні пропозиції від певних банків, з якими не конкурували інші фінустанови.
Зауважте! Пом'якшення кредитних стандартів відбувається уже протягом 5 кварталів.
Насправді пожвавлення кредитування прямо пов'язане зі стійким зростанням споживчого попиту. Потрібно зауважити, що кредитні ресурси не роблять вагомий внесок у те, аби підтримати споживання серед населення.
Як показують дані НБУ, ситуація з кредитами зараз така:
- співвідношення всіх валових кредитів населенню та ВВП складає 3,4%;
- незабезпечених кредитів та ВВП – 2,8%;
- майже 95% кредитів на житло видається за програмою єОселя.