Через це ви втратите пенсію у 2025: у ПФУ назвали причини

4 січня 2025, 14:24
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Автор: Анастасія Зорик

Пенсія може бути скасована з декількох причин. Потрібно розуміти, що виплата лише утримується на рахунках ПФУ і не надходять особі до з'ясування обставин.

При яких обставинах пенсія скасовується

Причини скасування пенсії визначені законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Виплата пенсії припиняється, якщо:

  • пенсіонер надав документи, які мають недостовірні відомості;
  • особа не пройшла своєчасно ідентифікацію;
  • пенсіонер не отримував пенсію протягом останніх 6 місяців(а також якщо не відбувалося руху на банківському рахунку, куди надходить пенсія);
  • пенсіонер отримав статус зниклого безвісти;
  • пенсіонера визнано загиблим;
  • пенсіонер подав відповідну заяву при переїзді на ПМП за кордон;
  • інші обставини передбачені законодавством.

Чи можна поновити виплати

Виплати можна поновити. Для цього особа має особисто звернутись у ПФУ і подати відповідну заяву. При собі потрібно мати посвідчення особи.

Зверніть увагу! Виплату пенсії мають поновити через 10 днів після того, як були з'ясовані усі обставини.