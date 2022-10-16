Чому важлива цінова стеля на російську нафту: радник Зеленського пояснив ефективність санкції

ЄС узгодив запровадження цінової стелі на російську нафту. В Україні пропонують встановити допустиму ціну на експорт російської нафти на рівні 10 – 20 доларів за барель.

Про це 24 каналу розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко. За його словами, саме такі цифри покажуть найкращі результати у межах цінової стелі, яку розглядають країни Заходу.

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Росія щодня витрачає 1 мільярд доларів на війну

Як пояснив Устенко, обмеження цін на чорне золото є дуже важливим кроком, адже нафта є одним з найпотужніших ресурсів, від якого Росія отримує прибутки.

Росіяни витрачають приблизно 1 мільярд доларів на день для того, щоб вести проти нас війну. І приблизно 1 мільярд доларів на день вони отримують від своїх енергетичних ресурсів, насамперед від нафти,

– зауважив радник президента.

Чому ціну на нафту треба обмежити 20 доларами за барель

Він пояснив, що якщо буде запроваджена цінова стеля, то у Росії різко скоротяться прибутки від нафти.

Олег Устенко Радник президента України з економічних питань Собівартість виробництва російської нафти перебуває на рівні від 10 до 20 доларів. Тому немає нічого дивного у нашій позиції – ми намагаємося повністю мінімізувати доходи росіян. Ціна, яка буде встановлена на рівні їхньої виробничої собівартості, дасть можливість росіянам все одно продавати свою нафту під тиском "Великої сімки".

Чи наважиться Путін припинити продаж нафти

Водночас Владімір Путін заявив, що Росія не буде постачати нафту за обмеженими цінами. Однак Устенко переконаний, що у Москви немає вибору.

У них немає альтернативи. Тобто або так, або ніяк. Їм або треба буде продавати нафту за цією ціною, яку буде встановлено зараз, або консервувати нафтові свердловини. А цей процес набагато дорожчий. Щоб потім відновити виробництво, доведеться все починати спочатку,

– сказав радник президента.

Він додав, що у разі консервування нафтових свердловин з'являються витрати, які потім неможливо повернути.

"Це стосується майже 80% нафти, яку продає Росія"

Устенко наголосив, що йдеться про обмеження цін на нафту, яка постачається морськими шляхами.

Це стосується майже 80% нафти, яку продає Росія. У Кремля є ще можливість продавати її трубопроводами, як у випадку з Китаєм,

– зазначив він.

Однак можливості трубопроводів дуже обмежені, тому навіть у Китай з Росії нафту везуть морем.

Чи вдасться Росії обійти санкції

Якщо буде впроваджена цінова стеля на нафту, це матиме негативні наслідки для Росії. Це означатиме, що судові компанії не зможуть перевозити чорне золото за вищою ціною, ніж гранична.

Олег Устенко Радник президента України з економічних питань Страхова компанія навіть не має ніякого права продати страховку для перевезення цієї нафти, якщо в контракті буде вказана вища ціна, ніж встановлена "стелею". Та й страхування на 95% продають країни ЄС або Велика Британія, які підтримують цінові обмеження.

За словами радника президента, можливості комерційного флоту Росії дуже обмежені. Російську нафту перевозять компанії Греції, Мальти та Кіпру. Однак вони не зможуть возити чорне золото за високою ціною, адже ризикують потрапити під санкції.

Скільки коштів втрачатиме Кремль

Устенко зазначив, що будь-яка ціна на нафту, менша за сьогоднішню, буде бити по економіці Російської Федерації.

Якщо ціна буде встановлена на межі приблизно 40 доларів за барель , то Росія недоотримуватиме приблизно пів мільярда доларів на день .

, то Росія недоотримуватиме приблизно . Якщо ж цінова стеля буде встановлена на рівні виробничих витрат, тобто 10 – 20 доларів, то Росія буде отримувати від енергетичного ресурсу усього кількасот мільйонів доларів на день.

Чому нафтові обмеження такі болісні для Росії

Радник президента наголосив, що у цьому й полягає головна ефективність запроваджених санкцій. Це потягне за собою низку наслідків.

Росія одразу за один день недорахується серйозного грошового потоку до свого бюджету , через що виникне дефіцит.

, через що виникне дефіцит. Такий дефіцит бюджету у тоталітарній державі на тлі необхідності фінансувати свою армію та каральний апарат матиме негативні наслідки. Адже російська влада не зможе покривати цей дефіцит.

Єдина сфера, з якої Росія може взяти гроші на покриття цього дефіциту, – це соціальні виплати.

Буде менше грошей для вчителів, медиків та на все інше. Треба буде знижувати зарплати та соціальні виплати. Тому цінова стеля на нафту буде для Росії такою болісною,

– сказав Устенко.

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