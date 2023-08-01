Пенсія може не прийти: коли потрібно ПФУ повідомляти про заміну банківської картки

Більшість пенсіонерів отримують свої виплати на спеціально створену карту. Коли її термін дії спливає необхідно терміново зробити перевипуск і повідомити про це Пенсійний фонд, інакше є ризик зовсім не отримати пенсію.

Коли потрібно повідомляти ПФУ про зміну карти

Зміна рахунку для виплат, це дуже важливо. Якщо ПФУ не має ваших актуальних реквізитів, ви не зможете отримувати пенсію.

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​Якщо ви вирішили самостійно змінити рахунок, перейти у інший банк, необхідно одразу ж звернутися у Пенсійний фонд для внесення змін.

Нарахування грошей відбувається автоматично, якщо ви не повідомите ПФУ про новий рахунок вчасно, є ймовірність, що пенсія надійде за старими реквізитами. У такому випадку гроші буде повернути майже неможливо.

Як повідомити ПФУ про зміну реквізитів

Існує два основних способи:

Звернутися безпосередньо у ваш Пенсійний фонд; Скористатися порталом електронних послуг ПФУ, де можна самостійно внести зміни.

Як можна отримати пенсію

Якщо пенсіонер втратив карту, або у неї закінчився термін дії, під час перевипуску, банк може самостійно прив'язати нові реквізити до пенсійного рахунку. Однак, це варто уточнювати на місці.

На теперішній час українські пенсіонери можуть отримати пенсію на карту, або готівкою.

В Україні понад 8 мільйонів отримують пенсію на карту. Інші забирають виплати готівкою у відповідних установах.

Щоб отримати виплати на руки, необхідно звернутися на Укрпошту чи зробити запит у вашому банку на зняття коштів з рахунку. На пошті пенсіонер має самостійно обрати як саме він буде забирати виплати. Укрпошта пропонує доставку грошей поштарем додому або можливість отримати їх на відділенні.