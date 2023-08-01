Коли потрібно повідомляти ПФУ про зміну карти
Зміна рахунку для виплат, це дуже важливо. Якщо ПФУ не має ваших актуальних реквізитів, ви не зможете отримувати пенсію.
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Якщо ви вирішили самостійно змінити рахунок, перейти у інший банк, необхідно одразу ж звернутися у Пенсійний фонд для внесення змін.
Як повідомити ПФУ про зміну реквізитів
Існує два основних способи:
- Звернутися безпосередньо у ваш Пенсійний фонд;
- Скористатися порталом електронних послуг ПФУ, де можна самостійно внести зміни.
Як можна отримати пенсію
На теперішній час українські пенсіонери можуть отримати пенсію на карту, або готівкою.
Щоб отримати виплати на руки, необхідно звернутися на Укрпошту чи зробити запит у вашому банку на зняття коштів з рахунку. На пошті пенсіонер має самостійно обрати як саме він буде забирати виплати. Укрпошта пропонує доставку грошей поштарем додому або можливість отримати їх на відділенні.