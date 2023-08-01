Когда нужно сообщать ПФУ об изменении карты

Изменение счета для выплат это очень важно. Если у ПФУ нет ваших актуальных реквизитов, вы не сможете получать пенсию.

Читайте также Пересчет пенсий в августе 2023 года: кому ждать надбавок

Если вы решили самостоятельно изменить счет, перейти в другой банк, необходимо сразу обратиться в Пенсионный фонд для внесения изменений.

Заметьте! Начисление денег происходит автоматически, если вы не уведомите ПФУ о новом счете вовремя, есть вероятность, что пенсия поступит по старым реквизитам. В таком случае деньги будет вернуть почти невозможно.

Как сообщить ПФУ об изменении реквизитов

Существует два основных способа:

Обратиться непосредственно в ваш Пенсионный фонд; Воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ, где можно самостоятельно внести изменения.

Важно! Если пенсионер потерял карту или у нее истек срок действия во время перевыпуска, банк может самостоятельно привязать новые реквизиты к пенсионному счету. Однако это следует уточнять на месте.

Как можно получить пенсию

В настоящее время украинские пенсионеры могут получить пенсию на карту или наличными.

Обратите внимание! В Украине более 8 миллионов получают пенсию на карту. Остальные забирают выплаты наличными в соответствующих учреждениях.

Чтобы получить выплаты на руки, необходимо обратиться на Укрпочту или запросить ваш банк на снятие средств со счета. На почте пенсионер должен самостоятельно выбрать, как именно он будет забирать выплаты. Укрпочта предлагает доставку денег почтальоном на дом или возможность получить их на отделении.