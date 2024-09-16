До уваги усіх пенсіонерів: через це ви можете втратити свою пенсію

Пенсіонер має сповіщати ПФУ про зміну деяких даних. Якщо ж Пенсійному фонду не надати цю інформацію своєчасно, особа може не отримати свою виплату.

Чому пенсію скасовують

Пенсію не скасовується повністю. У визначених випадках вона лише заморожується до зʼясування обставин, повідомляє ПФУ.

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Тобто, ПФУ утримує кошти на своїх рахунках і не передає їх пенсіонеру. Інколи Пенсійний фонд лише зменшує виплати.

Пенсія може заморожуватись або скорочуватись через:

працевлаштування особи;

звільнення з роботи;

початок чи закінчення підприємницької діяльності;

виїзд на ПМП за кордон;

зміна місця проживання/реєстрації;

набуття чи втрата певного статусу.

Застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну відомостей, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування,

– пояснюють у ПФУ.

Про зміну яких даних потрібно повідомляти ПФУ:

зміна прізвища;

отримання паспорта нового зразка (ID-картки);

зміна адреси;

зміна ідентифікаційного коду.

Зверніть увагу! На повідомлення ПФУ про зміни, що впливають на пенсійне забезпечення особа має 10 днів.