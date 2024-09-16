До уваги усіх пенсіонерів: через це ви можете втратити свою пенсію
Джерело:ПФУ
Пенсіонер має сповіщати ПФУ про зміну деяких даних. Якщо ж Пенсійному фонду не надати цю інформацію своєчасно, особа може не отримати свою виплату.
Чому пенсію скасовують
Пенсію не скасовується повністю. У визначених випадках вона лише заморожується до зʼясування обставин, повідомляє ПФУ.
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Тобто, ПФУ утримує кошти на своїх рахунках і не передає їх пенсіонеру. Інколи Пенсійний фонд лише зменшує виплати.
Пенсія може заморожуватись або скорочуватись через:
- працевлаштування особи;
- звільнення з роботи;
- початок чи закінчення підприємницької діяльності;
- виїзд на ПМП за кордон;
- зміна місця проживання/реєстрації;
- набуття чи втрата певного статусу.
Застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну відомостей, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування,
– пояснюють у ПФУ.
Про зміну яких даних потрібно повідомляти ПФУ:
- зміна прізвища;
- отримання паспорта нового зразка (ID-картки);
- зміна адреси;
- зміна ідентифікаційного коду.
Зверніть увагу! На повідомлення ПФУ про зміни, що впливають на пенсійне забезпечення особа має 10 днів.