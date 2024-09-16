Почему пенсию отменяют
Пенсия не отменяется полностью. В определенных случаях она лишь замораживается до выяснения обстоятельств, сообщает ПФУ.
Читайте также Минимальная пенсия в 2025 году: ждать ли пенсионерам изменений
То есть, ПФУ только удерживает средства на своих счетах и не передает их пенсионеру. Иногда Пенсионный фонд лишь уменьшает выплаты.
Пенсия может замораживаться или сокращаться из-за:
- трудоустройства лица;
- увольнения с работы;
- начала или окончания предпринимательской деятельности;
- выезда на ПМЖ за границу;
- смена места жительства/регистрации;
- приобретения или потери определенного статуса.
Застрахованное лицо обязано сообщать территориальные органы Пенсионного фонда об изменении сведений, которые вносятся в его персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования,
– объясняют в ПФУ.
Об изменении каких данных нужно сообщать ПФУ:
- изменение фамилии;
- получение паспорта нового образца (ID-карты);
- изменение адреса;
- изменение идентификационного кода.
Обратите внимание! На сообщение ПФУ об изменениях, влияющих на пенсионное обеспечение лицо имеет 10 дней.