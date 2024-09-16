Изменится ли минимальная пенсия

В пояснительной записке к проекту закона о госбюджете 2025 года говорится о том, что минимальная зарплата, прожиточный минимум, а также минимальная пенсия, остаются на уровне 2024 года.

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Обратите внимание! По состоянию на сегодня минимальная пенсия для украинцев составляет 2 361 гривну.

По словам премьер-министра Украины, Дениса Шмыгаля, все индексации, которые были проведены в 2024 году, будут проведены и в марте 2025 года.

Как объясняет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграмм-канале, социальная защита и социальная сфера остаются вторым важным приоритетом бюджета.

На эту статью бюджета планируют выделить 419,2 миллиарда гривен,

В частности, на Пенсионный фонд – 237,9 миллиарда гривен,

На поддержку социально уязвимых категорий граждан – 127,9 миллиарда гривен.

Что будет с зарплатой и прожиточным минимумом

Размер минимальной зарплаты в 2025 году составит 8 000 гривен, одновременно общий показатель прожиточного минимума будет на уровне 2 920 гривен: