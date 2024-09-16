Чи зміниться мінімальна пенсія
У пояснювальній записні до проєкту закону про держбюджет 2025 року йдеться про те, що мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, а також мінімальна пенсія, залишаються на рівні 2024 року.
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Зверніть увагу! Станом на сьогодні мінімальна пенсія для українців становить 2 361 гривню.
За словами прем'єр-міністра України, Дениса Шмигаля, всі індексації, які були проведені у 2024 році, будуть проведені й у березні 2025 року.
Як пояснює голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі, соціальний захист та соціальна сфера залишаються другим важливим пріоритетом бюджету.
- На цю статтю бюджету планують виділити 419,2 мільярда гривень,
- Зокрема, на Пенсійний фонд – 237,9 мільярда гривень,
- На підтримку соціально вразливих категорій громадян – 127,9 мільярда гривень.
Що буде з зарплатою та прожитковим мінімумом
Розмір мінімальної зарплати у 2025 році становитиме 8 000 гривень, водночас загальний показник прожиткового мінімуму буде на рівні 2 920 гривень:
- для працездатних осіб – 3 028 гривень,
- для тих, хто втратив працездатність – 2 361 гривня,
- для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,
- для дітей до 6 років – 2 563 гривні.