Чому пенсію скасовують

Пенсію не скасовується повністю. У визначених випадках вона лише заморожується до зʼясування обставин, повідомляє ПФУ.

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Тобто, ПФУ утримує кошти на своїх рахунках і не передає їх пенсіонеру. Інколи Пенсійний фонд лише зменшує виплати.

Пенсія може заморожуватись або скорочуватись через:

  • працевлаштування особи;
  • звільнення з роботи;
  • початок чи закінчення підприємницької діяльності;
  • виїзд на ПМП за кордон;
  • зміна місця проживання/реєстрації;
  • набуття чи втрата певного статусу.

Застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну відомостей, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування,
– пояснюють у ПФУ.

Про зміну яких даних потрібно повідомляти ПФУ:

  • зміна прізвища;
  • отримання паспорта нового зразка (ID-картки);
  • зміна адреси;
  • зміна ідентифікаційного коду.

Зверніть увагу! На повідомлення ПФУ про зміни, що впливають на пенсійне забезпечення особа має 10 днів.