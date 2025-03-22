Стане важче: чому ви не зможете вийти на пенсію у 2026 році

Пенсійний вік в Україні поки підвищувати не планують. Проте вийти на пенсію у 2026 році усе ж стане важче. Це пов'язано зі зміною вимог до кількості стажу, яку потрібно набути.

Хто зможе вийти на пенсію у 2026 році

У 2026 році пенсіонери, як і раніше, зможуть вийти на пенсію у 60,63 та 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Які мінімальні вимоги до стажу для виходу на пенсію у 2026 році:

у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки – 23 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку,

– повідомляє ПФУ.

Зверніть увагу! До 2028 року вимоги до кількості стажу для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть. Для 65 років мінімальний показник поки що не зміниться.