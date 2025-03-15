Дострокова пенсія за станом здоров'я

Є чимало категорій громадян, які можуть піти на пенсію значно раніше – у 55, 50 років або ще раніше, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Окремі категорії українців можуть отримати право на пенсію раніше не через шкідливі умови праці, а через складні життєві обставини, якими держава визнає, зокрема, втрату годувальника, виховання дитини з інвалідністю, переселення з окупованих територій тощо.

У деяких випадках пенсію за віком можна оформити раніше, якщо у людини є серйозні проблеми зі здоров’ям. Наприклад, особи з діагнозом гіпофізарний нанізм (ліліпути), що супроводжується диспропорційною карликовістю, мають право на достроковий вихід на пенсію:

чоловіки – з 45 років, якщо мають 20 років страхового стажу;

жінки – з 40 років, за наявності 15 років стажу.

Також дострокову пенсію за віком можуть отримати:

незрячі особи з інвалідністю по зору I групи;

громадяни з інвалідністю з дитинства I групи.

Умови для них дещо інші:

чоловіки – з 50 років, за наявності не менше 15 років страхового стажу;

жінки – з 40 років, якщо мають щонайменше 10 років стажу.

Варто зазначити, що особи з інвалідністю вже можуть отримувати пенсію або державну соціальну допомогу залежно від групи та наявності стажу.

Пенсійні пільги для багатодітних жінок

Жінки, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятеро або більше дітей, мають право вийти на пенсію достроково – у 50 років, за умови, що мають щонайменше 15 років страхового стажу.

Така ж норма стосується й матерів дітей з інвалідністю з дитинства, а також тих, хто доглядає за тяжкохворими дітьми, навіть якщо офіційна інвалідність не була встановлена (йдеться, зокрема, про орфанні – рідкісні захворювання).

Важливо! У разі відсутності матері або за її бажанням, право на дострокову пенсію переходить до батька. У такому випадку чоловік може вийти на пенсію у 55 років, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу.

Дострокова пенсія УБД

Згідно зі статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", учасники бойових дій можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію:

чоловіки – з 55 років, якщо мають щонайменше 25 років страхового стажу;

жінки – з 50 років, за умови не менше 20 років стажу.

На аналогічних умовах дострокову пенсію можуть оформити й близькі родичі загиблих військовослужбовців.

Зокрема, це стосується чоловіка або дружини, які не вступили в повторний шлюб, а також батьків, яким офіційно присвоєно статус членів сім’ї загиблого захисника України. Умови ті ж:

для чоловіків – з 55 років за наявності 25 років стажу;

для жінок – з 50 років і стажем не менше 20 років.

Зауважте! Крім того, непрацездатні члени родини загиблого мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Дострокова пенсія у разі звільнення

Українське законодавство дозволяє оформити пенсію достроково, якщо особу звільнено не раніше ніж за півтора року до настання пенсійного віку.

Тобто вийти на пенсію можна у 58,5 років, але для цього мають одночасно виконуватися три обов’язкові умови:

Звільнення повинно відбутися з ініціативи роботодавця – зокрема через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, скорочення штату або зміну структури підприємства.

На момент звільнення особа повинна мати необхідний трудовий стаж не менше 30 років для жінок і не менше 35 років для чоловіків.

Після звільнення працівник має зареєструватися в центрі зайнятості, і лише за умови відсутності підходящої роботи йому можуть призначити пенсію раніше.

До слова! Є ще один схожий варіант дострокового виходу на пенсію: якщо працівника звільняють через проблеми зі здоров’ям, які не дозволяють виконувати службові обов’язки. У такому випадку потрібен висновок медичної комісії.