Частина українців переплачує за електроенергію: чому так відбувається пояснив ДТЕК
Деякі українці переплачують за електроенергію. Це може відбуватись з різних причин, зокрема, через несправність лічильника.
Як виявити несправність лічильника
Виявити несправність лічильника можна своєчасно, якщо звернути увагу на певні ознаки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
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Вихід з ладу приладу обліку не призводить до зупинки електропостачання, але може призвести до помилок у підрахунку електроенергії,
– йдеться в повідомленні ДТЕК.
Які ознаки несправності лічильника:
- некоректно відображаються дата чи час;
- на дисплеї лічильника відображається помилка (наприклад, напис "ERROR");
- підрахунок витраченої електроенергії зупинився (попри те, що ви продовжуєте її використовувати);
- світіння певних індикаторів;
- не працює перемикач тощо.
Зверніть увагу! Лічильник не можна ремонтувати самостійно. Втручатись у роботу пристрою взагалі незаконно, за це служби мають право виписати штраф. Якщо ви помітили несправність, потрібно звернутись у спеціальну службу та викликати фахівця.