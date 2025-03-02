В Україні близькі люди загиблого військового можуть отримати чимало пільг. Для цього їм потрібно оформити документ, який називається чорне посвідчення.

Хто може оформити чорне посвідчення

Його передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також), передає 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Оформити чорне посвідчення можуть:

утриманці загиблого;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Які документи потрібні для оформлення чорного посвідчення

Для оформлення подібного посвідчення потрібен документ, який підтверджує факт загибелі (або смерті) чи зникнення безвісти військовослужбовця. Він має бути виданий територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Зверніть увагу! Тому саме туди необхідно звертатися для оформлення документа.