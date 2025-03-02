Кто может оформить черное удостоверение

Он предусмотрен для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также), передает 24 канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Оформить черное удостоверение могут:

иждивенцы погибшего;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети погибшего;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Какие документы нужны для оформления черного удостоверения

Для оформления подобного удостоверения требуется документ, подтверждающий факт гибели (или смерти) или исчезновение без вести военнослужащего. Он должен быть издан территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Обратите внимание! Поэтому именно туда нужно обращаться для оформления документа.