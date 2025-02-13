Які пільги передбачає чорне посвідчення

Родичі загиблого військового, за наявності певних документів, можуть отримувати пільги та знижки від держави. Подібне право може зокрема надавати чорне посвідчення.

Які пільги надає чорне посвідчення

Воно надається для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби, зокрема й у небойових ситуаціях, пише 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Даний документ передбачає такі пільги:

санаторно-курортне лікування;

отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;

50% знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги);

отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;

надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.

Зверніть увагу! Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (смерті) чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий ТЦК та СП.