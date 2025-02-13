Які пільги надає чорне посвідчення

Воно надається для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби, зокрема й у небойових ситуаціях, пише 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Даний документ передбачає такі пільги:

санаторно-курортне лікування;

отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;

50% знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги);

отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;

надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.

Зверніть увагу! Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (смерті) чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий ТЦК та СП.