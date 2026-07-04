Деяким пенсіонерам доплатять понад 2 500 гривень: що треба зробити
У липні 2026 року частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткову виплату у розмірі понад 2 500 гривень. Йдеться про спеціальну доплату для окремої категорії громадян.
Хто отримає доплату до пенсії
Така можливість є у людей, які проживали на територіях, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, пише ПФУ.
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Право на таку надбавку визначене законом №4695-IX "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Цього року її розмір становить 2 595 гривень, оскільки він прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Отримати щомісячну надбавку можуть непрацюючі пенсіонери, які проживали в зоні безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення:
- станом на 26 квітня 1986 року, або
- проживали там у період до 1 січня 1993 року.
Кому можуть відмовити
Право на виплату мають не всі пенсіонери, які зараз проживають у забруднених районах. Доплату не призначать:
- Громадянам, які після аварії виїхали із зони гарантованого добровільного відселення, а згодом повернулися туди жити;
- Тим, хто вперше переїхав до цієї місцевості вже після 26 квітня 1986 року;
- Працюючим пенсіонерам.
Водночас зміна місця проживання в межах тієї самої радіаційно забрудненої зони не позбавляє права на отримання надбавки.
Також варто знати, що у 2026 році запрацював новий механізм підтвердження права на доплату. Тепер пенсіонери можуть довести факт проживання на забрудненій території навіть тоді, коли відповідної інформації немає в державних реєстрах.
Це стосується випадків, коли необхідні відомості відсутні:
- у паспорті громадянина;
- в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- у базі даних Державної міграційної служби.
У такій ситуації необхідно звернутися до спеціальної комісії, яка працює при обласній військовій адміністрації. Зараз в Україні функціонують вісім таких комісій. Подати документи потрібно до 30 вересня 2026 року.
До слова, окрім гарантованого мінімального розміру пенсії після 65 років, в Україні діють і щомісячні вікові доплати. Після досягнення 70 років пенсіонерам призначають доплату 300 гривень, після 75 років у 456 гривень, а після 80 років у 570 гривень.
Нарахування відбувається автоматично з дня досягнення відповідного віку. За перший місяць доплату виплачують пропорційно кількості днів, що минули після дня народження.