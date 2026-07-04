Хто отримає доплату до пенсії

Така можливість є у людей, які проживали на територіях, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, пише ПФУ.

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Право на таку надбавку визначене законом №4695-IX "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Цього року її розмір становить 2 595 гривень, оскільки він прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Отримати щомісячну надбавку можуть непрацюючі пенсіонери, які проживали в зоні безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення:

станом на 26 квітня 1986 року, або

проживали там у період до 1 січня 1993 року.

Кому можуть відмовити

Право на виплату мають не всі пенсіонери, які зараз проживають у забруднених районах. Доплату не призначать:

Громадянам, які після аварії виїхали із зони гарантованого добровільного відселення, а згодом повернулися туди жити; Тим, хто вперше переїхав до цієї місцевості вже після 26 квітня 1986 року; Працюючим пенсіонерам.

Водночас зміна місця проживання в межах тієї самої радіаційно забрудненої зони не позбавляє права на отримання надбавки.

Також варто знати, що у 2026 році запрацював новий механізм підтвердження права на доплату. Тепер пенсіонери можуть довести факт проживання на забрудненій території навіть тоді, коли відповідної інформації немає в державних реєстрах.

Це стосується випадків, коли необхідні відомості відсутні:

у паспорті громадянина;

в Єдиному державному демографічному реєстрі;

у базі даних Державної міграційної служби.

У такій ситуації необхідно звернутися до спеціальної комісії, яка працює при обласній військовій адміністрації. Зараз в Україні функціонують вісім таких комісій. Подати документи потрібно до 30 вересня 2026 року.

До слова, окрім гарантованого мінімального розміру пенсії після 65 років, в Україні діють і щомісячні вікові доплати. Після досягнення 70 років пенсіонерам призначають доплату 300 гривень, після 75 років у 456 гривень, а після 80 років у 570 гривень.

Нарахування відбувається автоматично з дня досягнення відповідного віку. За перший місяць доплату виплачують пропорційно кількості днів, що минули після дня народження.