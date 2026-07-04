Кто получит доплату к пенсии

Такая возможность есть у людей, проживавших на территориях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, пишет ПФУ.

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Право на такую надбавку определено законом №4695-IX "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В этом году ее размер составляет 2 595 гривен, поскольку он привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Получить ежемесячную надбавку могут неработающие пенсионеры, проживавшие в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения:

по состоянию на 26 апреля 1986 года, либо

проживали там в период до 1 января 1993 года.

Кому могут отказать

Право на выплату имеют не все пенсионеры, которые сейчас проживают в загрязненных районах. Доплату не назначат:

гражданам, которые после аварии выехали из зоны гарантированного добровольного отселения, а впоследствии вернулись туда жить; тем, кто впервые переехал в эту местность уже после 26 апреля 1986 года; Работающим пенсионерам.

В то же время смена места жительства в пределах той же радиационно загрязненной зоны не лишает права на получение надбавки.

Также стоит знать, что в 2026 году заработал новый механизм подтверждения права на доплату. Теперь пенсионеры могут доказать факт проживания на загрязненной территории даже в том случае, если соответствующей информации нет в государственных реестрах.

Это касается случаев, когда необходимые сведения отсутствуют:

в паспорте гражданина;

в Едином государственном демографическом реестре;

в базе данных Государственной миграционной службы.

В такой ситуации необходимо обратиться в специальную комиссию, которая работает при областной военной администрации. Сейчас в Украине функционируют восемь таких комиссий. Подать документы нужно до 30 сентября 2026 года.

Кстати, помимо гарантированного минимального размера пенсии после 65 лет, в Украине действуют и ежемесячные возрастные доплаты. По достижении 70 лет пенсионерам назначают доплату в размере 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

Начисление происходит автоматически со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц доплату выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших после дня рождения.