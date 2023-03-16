Безробіття в Україні зросло: на яку допомогу можуть розраховувати українці

В Україні за останній рік різко підвищився рівень безробіття. Відтак загальна кількість безробітних українців сягнула до понад 3 мільйонів осіб. Однак усі вони можуть розраховувати на державну допомогу.

Безробіття скорочуватиметься: наскільки це реально

Відповідно до даних НБУ, в середньому рівень безробіття за 2022 рік сягнув 25 – 26%. Це 3,2 мільйона осіб, що з певних причин не можуть зайти роботу.

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Через це уряд цьогоріч планує витратити на допомогу по безробіттю 11,8 мільярда гривень. У 2022 році ця сума становила десь близько 6 мільярдів гривень.

Цікаво, що за прогнозами, хоч і залишатиметься ще тривалий час слабким, внаслідок адаптації до воєнних умов.

Однак зраз кількість осіб, що шукають роботу, перевищує кількість вакансій. За даними Держстату, станом на 1 лютого 2023 року статус безробітного мали 166 тисяч осіб, а кількість вакансій становила всього 25,9 тисячі одиниць.

Яку допомогу можуть отримати безробітні від держави

Максимальний розмір допомоги по безробіттю за законом воєнного стану не може перевищувати розмір мінімальної зарплати в Україні.

що у 2023 році рівень мінімально зарплати становить

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Грошову допомогу по безробіттю можна отримати з першого дня після надання статусу безробітного і не може перевищувати 90 календарних днів під час воєнного стану.

Мінімальний рівень допомоги для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в Центрі зайнятості мають страховий стаж менш як сім місяців, становить 1 тисяча гривень.

Особи пенсійного віку можуть отримувати виплати допомоги не більше 360 календарних днів (також, можна отримати допомогу за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу).

Але варто запам'ятати, що виплати припиняться у разі, якщо ви працевлаштуєтеся, втупите до навчального закладу, призветесь на строкову службу, перебуватиме за кордоном більше, ніж 30 днів.