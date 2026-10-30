Росіяни знову атакували Харків: постраждав відомий ТРЦ міста

Вранці 30 жовтня російський реактивний безпілотник влучив у дах популярного харківського ТРЦ "Дафі". Атака ворога спричинила пожежу та пошкодження покрівлі будівлі.

Що сталося з ТРЦ у Харкові

Обійшлося без жертв серед цивільного населення, про що повідомили у "Дафі".

Водночас до медиків швидкої допомоги звернулися троє людей із гострою реакцією на стрес,

– йдеться у повідомленні.

На території торговельного центру працювали екстрені служби. Вони ліквідували наслідки загоряння та оцінюють масштаби руйнувань.

Важливо! Згідно з інформацією, роботу ТРЦ було тимчасово призупинено. Однак наразі "Дафі" знову відкритий для відвідувачів.

Торговельні точки на першому та другому поверхах поступово відновлюють свою діяльність, а графік роботи окремих магазинів може відрізнятися.

Третій поверх тимчасово залишається закритим для відвідувачів.

Про відкриття третього поверху та подальші оновлення повідомлятимуть на офіційних інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, що Росія наразі активно намагається знищувати ТРЦ в Україні. Однак деякі з них згодом повертаються до роботи. Наприклад, про повернення повідомили в "Екваторі" у Рівному.

Також знову працює гіпермаркет Auchan в київському ТРЦ "Проспект". Однак відновлення приміщення ще триває.