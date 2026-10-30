Росіяни знову атакували Харків: постраждав відомий ТРЦ міста
Вранці 30 жовтня російський реактивний безпілотник влучив у дах популярного харківського ТРЦ "Дафі". Атака ворога спричинила пожежу та пошкодження покрівлі будівлі.
Що сталося з ТРЦ у Харкові
Обійшлося без жертв серед цивільного населення, про що повідомили у "Дафі".
Водночас до медиків швидкої допомоги звернулися троє людей із гострою реакцією на стрес,
– йдеться у повідомленні.
На території торговельного центру працювали екстрені служби. Вони ліквідували наслідки загоряння та оцінюють масштаби руйнувань.
Важливо! Згідно з інформацією, роботу ТРЦ було тимчасово призупинено. Однак наразі "Дафі" знову відкритий для відвідувачів.
- Торговельні точки на першому та другому поверхах поступово відновлюють свою діяльність, а графік роботи окремих магазинів може відрізнятися.
- Третій поверх тимчасово залишається закритим для відвідувачів.
Про відкриття третього поверху та подальші оновлення повідомлятимуть на офіційних інформаційних ресурсах.
Нагадаємо, що Росія наразі активно намагається знищувати ТРЦ в Україні. Однак деякі з них згодом повертаються до роботи. Наприклад, про повернення повідомили в "Екваторі" у Рівному.
Також знову працює гіпермаркет Auchan в київському ТРЦ "Проспект". Однак відновлення приміщення ще триває.