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30 жовтня, 16:12
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Росіяни знову атакували Харків: постраждав відомий ТРЦ міста

Валерія Моргун

Вранці 30 жовтня російський реактивний безпілотник влучив у дах популярного харківського ТРЦ "Дафі". Атака ворога спричинила пожежу та пошкодження покрівлі будівлі.

Що сталося з ТРЦ у Харкові

Обійшлося без жертв серед цивільного населення, про що повідомили у "Дафі".

Водночас до медиків швидкої допомоги звернулися троє людей із гострою реакцією на стрес,
– йдеться у повідомленні.

На території торговельного центру працювали екстрені служби. Вони ліквідували наслідки загоряння та оцінюють масштаби руйнувань.

Важливо! Згідно з інформацією, роботу ТРЦ було тимчасово призупинено. Однак наразі "Дафі" знову відкритий для відвідувачів.

  • Торговельні точки на першому та другому поверхах поступово відновлюють свою діяльність, а графік роботи окремих магазинів може відрізнятися.
  • Третій поверх тимчасово залишається закритим для відвідувачів.

Про відкриття третього поверху та подальші оновлення повідомлятимуть на офіційних інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, що Росія наразі активно намагається знищувати ТРЦ в Україні. Однак деякі з них згодом повертаються до роботи. Наприклад, про повернення повідомили в "Екваторі" у Рівному.

Також знову працює гіпермаркет Auchan в київському ТРЦ "Проспект". Однак відновлення приміщення ще триває.

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