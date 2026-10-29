Знову відкритий: популярний магазин у Києві повертається до роботи

Який магазин повернувся до роботи у Києві

Гіпермаркет Auchan офіційно відновив роботу в київському ТРЦ "Проспект" у вівторок, 29 жовтня, про що повідомила компанія у соціальних мережах.

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Auchan Чернігівська знову відкритий для вас! Ми зробили все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазину та повернути вам доступ до улюблених продуктів і товарів для щоденних потреб– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Відновлення приміщення ще триває. А тому деякі зручності в магазині можуть бути тимчасово обмежені.

Зокрема, магазин постраждав під час ворожої атаки 26 жовтня. Вечері понеділка Auchan зазнав пошкоджень, але ніхто не постраждав внаслідок дій росіян.

Того ж дня гіпермаркет призупинив роботу — до завершення оцінки стану та проведення необхідних відновлювальних робіт.

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Нагадаємо, що чимало магазинів та ТРЦ повертаються до роботи після російських атак. Зокрема, у ТРЦ "Екватор" у Рівному вже працюють магазини та заклади.

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Також відновив свою роботу інший ТЦ – Cosmo Multimall у Києві. Перші заклади почали відкриття ще минулого тижня.

Але повертаються до роботи ще й звичайні заклади. Ще з 21 жовтня до роботи повернувся ресторан McDonald's на вулиці Вадима Гетьмана, 1А.