Знову відкритий: популярний магазин у Києві повертається до роботи

Auchan у Києві відновлює роботу / Фото Depositphotos
Популярний столичний гіпермаркет повертається до звичного ритму життя. Магазин був закритий у зв'язку з російської атаки
Який магазин повернувся до роботи у Києві
Гіпермаркет Auchan офіційно відновив роботу в київському ТРЦ "Проспект" у вівторок, 29 жовтня, про що повідомила компанія у соціальних мережах.
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Auchan Чернігівська знову відкритий для вас! Ми зробили все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазину та повернути вам доступ до улюблених продуктів і товарів для щоденних потреб
Зверніть увагу! Відновлення приміщення ще триває. А тому деякі зручності в магазині можуть бути тимчасово обмежені.
Зокрема, магазин постраждав під час ворожої атаки 26 жовтня. Вечері понеділка Auchan зазнав пошкоджень, але ніхто не постраждав внаслідок дій росіян.
Того ж дня гіпермаркет призупинив роботу — до завершення оцінки стану та проведення необхідних відновлювальних робіт.
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Нагадаємо, що чимало магазинів та ТРЦ повертаються до роботи після російських атак. Зокрема, у ТРЦ "Екватор" у Рівному вже працюють магазини та заклади.
Також відновив свою роботу інший ТЦ – Cosmo Multimall у Києві. Перші заклади почали відкриття ще минулого тижня.
Але повертаються до роботи ще й звичайні заклади. Ще з 21 жовтня до роботи повернувся ресторан McDonald's на вулиці Вадима Гетьмана, 1А.
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