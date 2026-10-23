Київський ТРЦ повертається після російської атаки: хто вже відновив свою роботу

Що відомо про відновлення роботи Cosmo Multimall

Про події у Cosmo Multimall повідомив власник Олег Вишняков у Facebook 23 жовтня.

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Олег Вишняков Власник Cosmo Multimall Обіцяв ділитися новинами відновлення COSMO MULTIMALL. За цей тиждень ми відновили роботу супермаркету "Ультрамаркет" і "Астро Боулінгу". Вони вже приймають гостей. Також повноцінно працюють "Фокстрот", "Comfy", Apollo Fitness Club, комп’ютерний клуб Nice Cyber Club, льодова арена Fifty Ice, кінотеатр "Кіноман", магазини "Cropp", "House", "Triumph", "K&K".

Крім того, продовжують працювати готелі Mercure та IQ, ресторан Cosmopolite, конгрес-хол Mercure Kyiv Congress.

На мінус другому рівні паркінгу готовий приймати гостей простір для проведення заходів.

Паралельно тривають роботи із закриття пошкоджених ділянок зовнішніх фасадів. Наш пріоритет — якнайшвидше відновити комплекс, забезпечивши безпеку відвідувачів і працівників– зазначив Олег Вишняков.

Однак є й конкретний графік наступних відкриттів у Cosmo Multimall:

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у суботу, 24 жовтня, відчинить двері магазин "Антошка", а на мінус другому поверсі блоку А запрацює "Дитяча планета Underground";

а з понеділка, 26 жовтня, планують відкрити велику галерею в блоці B;

також готуються до відкриття галереї першого, другого та третього поверхів блоку А.

Вишняков додав, що попереду ще багато роботи. Але відновлення комплексу відбувається крок за кроком, і про кожне наступне відкриття будуть повідомляти.

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують торгові центри, магазини тощо. У середу, 21 жовтня, Росія вдарила по закладу торговельної мережі "Метро" у Рівному.