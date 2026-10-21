Що відомо про російський удар

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що перебуває на місці події.

Ворог атакував заклад торговельної мережі Метро. За попередньою інформацією, люди не поранені,

– написав Коваль.

У компанії підтвердили, що торговельний центр у Рівному пошкоджено. Він тимчасово не працюватиме.

У повідомленні йдеться, що у середу, 21 жовтня, внаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру було пошкоджено торговельний центр METRO у Рівному за адресою вулиця Кулика і Гудачека, 21.

На щастя, ніхто зі співробітників/-ць та клієнтів/-ок METRO не постраждав,

– запевнили у зверненні.

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Команда вже працює над оцінкою пошкоджень та визначенням шляхів відновлення, щоб якнайшвидше повернутися до роботи. Наразі роботу METRO у Рівному тимчасово зупинено

Зауважте! Про дату відновлення роботи повідомлять додатково на сайті metro.ua, офіційних сторінках у соціальних мережах та в персональній комунікації.

Нагадаємо, що ще у серпні компанія METRO повідомила, що втратила частину своїх товарних запасів. Зокрема, українців попередили про можливі перебої.

А станом на 31 серпня у середньому на полицях METRO не було приблизно 17% товарів із приблизно 16 тисяч позицій.

Зокрема, раніше Росія атакувала ТЦ "Екватор" у місті Рівному. Але вже з вівторка, 20 жовтня, торговельний центр відновив свою роботу.

Також ЗМІ писали, що 19 жовтня постраждав склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні. Йдеться про компанію "БаДМ".