Де та за яких обставин постраждав склад компанії "БаДМ"

Про ворожу атаку повідомляють учасники фармацевтичного ринку, про що пише ЕП.

Мова йде про склад у місті Рівне. Його відкрили ще у 2012 році. Площа складу становить 2 370 квадратних метрів.

Зауважте! Компанія офіційно не підтвердила інформацію про пошкодження.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно – у вересні – росіяни атакували склад ліків компанії "БаДМ". Йдеться про склад, який знаходиться в Одесі, у Хаджибейському районі. Після атаки на території складу виникла пожежа.

А на початку жовтня російські військові вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу. За оцінкою Forbes Україна, завод є сьомим найбільшим фармацевтичним виробником за виторгом.

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Слід також додати, що в Україні спростили процедури контролю та пришвидшили надходження імпортних препаратів безпосередньо до аптек та лікарень внаслідок дій Росії. Уряд прагне, аби ліки не затримувалися на складах, а швидко розходилися по точках кінцевого продажу.