Завод є одним найбільших гравців вітчизняного фармринку. Про це повідомила "Економічна правда", з посиланням на власні джерела.

Що відомо про наслідки обстрілу?

Під ворожим ударом опинився Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. Влучання по території підприємства сталося у середу, 7 жовтня, близько 17:00. Наразі точні масштаби руйнувань та втрат залишаються невідомими.

За оцінками експертів, цей завод входить до сімки найбільших виробників фармацевтичної продукції в Україні за обсягами виторгу. Історично підприємство було частиною компанії "Дарниця", однак після приватизації у 1994 році перетворилося на спільне українсько-американське виробництво. Варто зазначити, що станом на цей рік "Дарниця" продовжує володіти майже 32 % акцій заводу.

Окупанти вже не вперше цілеспрямовано б'ють по виробниках ліків. Лише кілька днів тому, 4 жовтня, внаслідок російської атаки був вщент зруйнований завод фармацевтичної компанії "Кусум" у Сумах.

Нагадаємо, що 28 вересня ворог атакував завод "Дарниця" у Києві. Внаслідок обстрілу фармацевтичного підприємства обійшлося без постраждалих.