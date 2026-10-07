Завод является одним из крупнейших игроков отечественного фармрынка. Об этом сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

Что известно о последствиях обстрела?

Под вражеским ударом оказался Борщаговский химико-фармацевтический завод. Попадание по территории предприятия произошло в среду, 7 октября, около 17:00. Точные масштабы разрушений и потерь остаются неизвестными.

По оценкам экспертов, этот завод входит в семерку крупнейших производителей фармацевтической продукции в Украине по объемам выручки. Исторически предприятие являлось частью компании "Дарница", однако после приватизации в 1994 году превратилось в совместное украинско-американское производство. Следует отметить, что по состоянию на этот год "Дарница" продолжает владеть почти 32% акций завода.

Оккупанты уже не впервые целенаправленно бьют по производителям лекарств. Лишь несколько дней назад, 4 октября, в результате российской атаки был полностью разрушен завод фармацевтической компании "Кусум" в Сумах.

Напомним, что 28 сентября враг атаковал завод "Дарница" в Киеве. В результате обстрела фармацевтического предприятия обошлось без пострадавших.