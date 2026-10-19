Где и при каких обстоятельствах пострадал склад компании "БаДМ"

О вражеской атаке сообщают участники фармацевтического рынка, о чем пишет ЕП.

Речь идет о складе в городе Ровно. Его открыли еще в 2012 году. Площадь склада составляет 2 370 квадратных метров.

Обратите внимание! Компания официально не подтвердила информацию о повреждениях.

Напомним, что совсем недавно – в сентябре – россияне провели атаку на склад лекарств компании "БаДМ". Речь идет о складе, расположенном в Одессе, в Хаджибейском районе. После атаки на территории склада возник пожар.

А в начале октября российские военные нанесли удар по Борщаговскому химико-фармацевтическому заводу. По оценке Forbes Украина, завод является седьмым по величине фармацевтическим производителем по выручке.

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Следует также добавить, что в Украине упростили процедуры контроля и ускорили поступление импортных препаратов непосредственно в аптеки и больницы в связи с действиями России. Правительство стремится к тому, чтобы лекарства не задерживались на складах, а быстро распределялись по точкам конечной продажи.