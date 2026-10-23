Киевский ТРЦ возвращается после российской атаки: кто уже восстановил свою работу

Что известно о возобновлении работы Cosmo Multimall

О событиях в Cosmo Multimall сообщил владелец Олег Вишняков в Facebook 23 октября.

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Олег Вишняков Владелец Cosmo Multimall Обещал делиться новостями о возобновлении работы COSMO MULTIMALL. За эту неделю мы возобновили работу супермаркета "Ультрамаркет" и "Астро Боулинга". Они уже принимают гостей. Также полноценно работают "Фокстрот", "Comfy", Apollo Fitness Club, компьютерный клуб Nice Cyber Club, ледовая арена Fifty Ice, кинотеатр "Киноман", магазины "Cropp", "House", "Triumph", "K&K".

Кроме того, продолжают работать отели Mercure и IQ, ресторан Cosmopolite, конгресс-холл Mercure Kyiv Congress.

На минус втором уровне паркинга готово принимать гостей пространство для проведения мероприятий.

Параллельно ведутся работы по закрытию поврежденных участков внешних фасадов. Наш приоритет – как можно быстрее восстановить комплекс, обеспечив безопасность посетителей и сотрудников– отметил Олег Вишняков.

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Однако есть и конкретный график предстоящих открытий в "Cosmo Multimall":

в субботу, 24 октября, откроет свои двери магазин "Антошка", а на минус втором этаже блока А заработает "Детская планета Underground";

а с понедельника, 26 октября, планируется открыть большую галерею в блоке B;

также готовятся к открытию галереи первого, второго и третьего этажей блока А.

Вишняков добавил, что впереди еще много работы. Но восстановление комплекса происходит шаг за шагом, и о каждом следующем открытии будут сообщать.

Напомним, что россияне регулярно атакуют торговые центры, магазины и т. д. В среду, 21 октября, Россия нанесла удар по заведению торговой сети "Метро" в Ровно.