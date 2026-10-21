Який заклад відновив роботу у Києві

Ідеться про ресторан на вулиці Вадима Гетьмана, 1А, про що пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на компанію.

Нагадаємо, що цей заклад росіяни пошкодили на початку тижня. Компанія повідомила про наслідки атаки у понеділок, 19 жовтня.

На момент атаки ресторан McDonald's не працював, а працівники перебували в укритті. У зв'язку з цим ніхто не постраждав.

Слід додати, що компанія не вперше стикається з проблемами внаслідок російських атак. Зокрема, меню у McDonald's скоротилося внаслідок пошкодження складу логістичного партнера компанії.

Згідно з інформацією, 25 вересня, внаслідок російської атаки, було уражено один зі складів логістичного партнера McDonald's. Працівники не постраждали через ворожий дроновий удар.