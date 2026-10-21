Какое заведение возобновило работу в Киеве

Речь идет о ресторане на улице Вадима Гетьмана, 1А, о чем пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на компанию.

Напомним, что это заведение россияне повредили в начале этой недели. Компания сообщила о последствиях атаки в понедельник, 19 октября.

На момент атаки ресторан McDonald's не работал, а сотрудники находились в укрытии. В связи с этим никто не пострадал.

Следует добавить, что компания не впервые сталкивается с проблемами в результате российских атак. В частности, меню в McDonald's сократилось из-за повреждения склада логистического партнера компании.

Согласно информации, 25 сентября в результате российской атаки был поражен один из складов логистического партнера McDonald's. Сотрудники не пострадали в результате вражеского удара с помощью дронов.