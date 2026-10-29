Вновь открыт: популярный магазин в Киеве возобновляет работу

Auchan в Киеве возобновляет работу / Фото Depositphotos
Популярный столичный гипермаркет возвращается к привычному ритму жизни. Магазин был закрыт в связи с российской атакой.
Какой магазин возобновил работу в Киеве?
Гипермаркет Auchan официально возобновил работу в киевском ТРЦ "Проспект" в четверг, 29 октября, о чем компания сообщила в социальных сетях.
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Auchan Черниговская снова открыт для вас! Мы сделали все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазина и вернуть вам доступ к любимым продуктам и товарам для повседневных нужд
Обратите внимание! Ремонт помещения еще продолжается. Поэтому некоторые удобства в магазине могут быть временно ограничены.
В частности, магазин пострадал во время вражеской атаки 26 октября. Вечером в понедельник Auchan получил повреждения, но никто не пострадал в результате действий россиян.
В тот же день гипермаркет приостановил работу – до завершения оценки состояния и проведения необходимых восстановительных работ.
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Напомним, что многие магазины и ТРЦ возобновляют работу после российских атак. В частности, в ТРЦ "Экватор" в Ровно уже работают магазины и заведения.
Также возобновил работу другой ТЦ – Cosmo Multimall в Киеве. Первые заведения начали открываться еще на прошлой неделе.
Но к работе возвращаются и обычные заведения. Еще с 21 октября к работе вернулся ресторан McDonald's на улице Вадима Гетьмана, 1А.
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