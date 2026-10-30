Россияне вновь провели атаку на Харьков: пострадал известный ТРЦ города

Что произошло с ТРЦ в Харькове

Обошлось без жертв среди гражданского населения, что сообщили в "Дафи".

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В то же время к медикам скорой помощи обратились трое человек с острой стрессовой реакцией– говорится в сообщении.

На территории торгового центра работали экстренные службы. Они ликвидировали последствия возгорания и оценивают масштабы разрушений.

Важно! Согласно информации, работа ТРЦ была временно приостановлена. Однако в настоящее время "Дафи" вновь открыт для посетителей.

Торговые точки на первом и втором этажах постепенно возобновляют свою деятельность, а график работы отдельных магазинов может отличаться.

Третий этаж временно остается закрытым для посетителей.

Об открытии третьего этажа и дальнейших обновлениях будут сообщать на официальных информационных ресурсах.

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Напомним, что Россия в настоящее время активно пытается уничтожать ТРЦ в Украине. Однако некоторые из них со временем возобновляют работу. Например, о возобновлении работы сообщили в "Экватор" в Ровно.

Также возобновил работу гипермаркет Auchan в киевском ТРЦ "Проспект". Однако восстановительные работы в помещении еще продолжаются.