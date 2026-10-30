Росіяни знову атакували Харків: постраждав відомий ТРЦ міста

Що сталося з ТРЦ у Харкові

Обійшлося без жертв серед цивільного населення, про що повідомили у "Дафі".

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Водночас до медиків швидкої допомоги звернулися троє людей із гострою реакцією на стрес– йдеться у повідомленні.

На території торговельного центру працювали екстрені служби. Вони ліквідували наслідки загоряння та оцінюють масштаби руйнувань.

Важливо! Згідно з інформацією, роботу ТРЦ було тимчасово призупинено. Однак наразі "Дафі" знову відкритий для відвідувачів.

Торговельні точки на першому та другому поверхах поступово відновлюють свою діяльність, а графік роботи окремих магазинів може відрізнятися.

Третій поверх тимчасово залишається закритим для відвідувачів.

Про відкриття третього поверху та подальші оновлення повідомлятимуть на офіційних інформаційних ресурсах.

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Нагадаємо, що Росія наразі активно намагається знищувати ТРЦ в Україні. Однак деякі з них згодом повертаються до роботи. Наприклад, про повернення повідомили в "Екваторі" у Рівному.

Також знову працює гіпермаркет Auchan в київському ТРЦ "Проспект". Однак відновлення приміщення ще триває.