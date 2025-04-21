У Польщі чи в Чехії: де в людей більші зарплати

Чехія та Польща – популярні напрямки трудової міграції для українців. Розповідаємо, де вигідніші умови праці та більша зарплатня.

Де зарплати більші

У 2025 році середні зарплати в Польщі обігнали чеські майже за всіма ключовими показниками, передає 24 Канал.

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Яка зарплата в Польщі:

Середня брутто-зарплата : 8 482,47 злотих на місяць (приблизно 2 035 євро);

Середня нетто-зарплата : 6 112,76 злотих (близько 1 465 євро);

Медіанна брутто-зарплата: 6 641 злотий (1 515 євро).

Найвищі доходи спостерігаються в галузях інформаційних технологій, енергетики та професійних послуг. У великих містах, таких як Варшава, Краків і Вроцлав, заробітки значно перевищують середні по країні.

Які зарплати в Чехії:

Середня брутто-зарплата : 46 557 чеських крон на місяць (приблизно 1 860 євро);

Медіанна зарплата : 41 739 крон (близько 1 670 євро);

Середня зарплата в Празі: 59 870 крон (приблизно 2 390 євро)​.

Найвищі заробітки фіксуються в столиці та в секторах ІТ, фінансів і енергетики.