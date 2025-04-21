Где зарплаты больше

В 2025 году средние зарплаты в Польше обогнали чешские почти по всем ключевым показателям, передает 24 Канал.

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Какая зарплата в Польше:

Средняя брутто-зарплата : 8 482,47 злотых в месяц (примерно 2 035 евро);

Средняя нетто-зарплата : 6 112,76 злотых (около 1 465 евро);

Медианная брутто-зарплата: 6 641 злотый (1 515 евро).

Самые высокие доходы наблюдаются в отраслях информационных технологий, энергетики и профессиональных услуг. В крупных городах, таких как Варшава, Краков и Вроцлав, заработки значительно превышают средние по стране.

Какие зарплаты в Чехии:

Средняя брутто-зарплата : 46 557 чешских крон в месяц (примерно 1 860 евро);

Медианная зарплата : 41 739 крон (около 1 670 евро);

Средняя зарплата в Праге: 59 870 крон (примерно 2 390 евро).

Самые высокие заработки фиксируются в столице и в секторах ИТ, финансов и энергетики.