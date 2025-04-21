Где зарплаты больше
В 2025 году средние зарплаты в Польше обогнали чешские почти по всем ключевым показателям, передает 24 Канал.
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Какая зарплата в Польше:
Средняя брутто-зарплата: 8 482,47 злотых в месяц (примерно 2 035 евро);
Средняя нетто-зарплата: 6 112,76 злотых (около 1 465 евро);
Медианная брутто-зарплата: 6 641 злотый (1 515 евро).
Самые высокие доходы наблюдаются в отраслях информационных технологий, энергетики и профессиональных услуг. В крупных городах, таких как Варшава, Краков и Вроцлав, заработки значительно превышают средние по стране.
Какие зарплаты в Чехии:
Средняя брутто-зарплата: 46 557 чешских крон в месяц (примерно 1 860 евро);
Медианная зарплата: 41 739 крон (около 1 670 евро);
Средняя зарплата в Праге: 59 870 крон (примерно 2 390 евро).
Самые высокие заработки фиксируются в столице и в секторах ИТ, финансов и энергетики.