Де зарплати більші
У 2025 році середні зарплати в Польщі обігнали чеські майже за всіма ключовими показниками, передає 24 Канал.
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Яка зарплата в Польщі:
Середня брутто-зарплата: 8 482,47 злотих на місяць (приблизно 2 035 євро);
Середня нетто-зарплата: 6 112,76 злотих (близько 1 465 євро);
Медіанна брутто-зарплата: 6 641 злотий (1 515 євро).
Найвищі доходи спостерігаються в галузях інформаційних технологій, енергетики та професійних послуг. У великих містах, таких як Варшава, Краків і Вроцлав, заробітки значно перевищують середні по країні.
Які зарплати в Чехії:
Середня брутто-зарплата: 46 557 чеських крон на місяць (приблизно 1 860 євро);
Медіанна зарплата: 41 739 крон (близько 1 670 євро);
Середня зарплата в Празі: 59 870 крон (приблизно 2 390 євро).
Найвищі заробітки фіксуються в столиці та в секторах ІТ, фінансів і енергетики.