В банках та на чорному ринку майже без змін, а от в обмінниках ні: яка вартість долара сьогодні

За добу долар лише на трішки подорожчав при купівлі у банках, водночас на чорному ринку ціна залишається сталою. В обмінниках інша ситуація, адже долара та євро знову дешевшають.

Курс валют у банках

Станом на 13 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,6 гривні (+10 копійок проти 12 жовтня), а продаж – 38,2 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,05 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,8 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,48 гривні (-19 копійок), а продаж – 38,15 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,91 гривні (-27 копійок), а продаж – 40,75 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (без змін), а продаж – 38,15 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,34 гривні (-11 копійок), а продають за 40,6 гривні (-5 копійок).

Яким буде курс на думку МВФ

У МВФ вважають, що середньорічний курс долара у 2023 році становитиме 37,5 гривні. Втім у 2024 році курс сягне 41,4 гривні за долар.

Зверніть увагу! Часто прогнози МВФ не збігаються. На сьогодні, наприклад, гривня досить міцна – готівковий курс долара перебуває у коридорі 37,4 – 38,25 гривні за долар.

На думку аналітиків курс може сягати:

Dragon Capital – в кінці 2023 року долар буде у межах 36,6 – 37,5 гривні за долар.

– в кінці 2023 року долар буде у межах 36,6 – 37,5 гривні за долар. Concorde Capital – значення 36,6 гривні за долар буде до кінця 2024 року.