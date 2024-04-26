Долар знову по 40 гривень: де валюта подорожчала суттєво
26 квітня 2024, 10:03Читать новость на русском
За добу американська валюта найсуттєвіше додала в ціні в обмінниках – курс купівлі сягнув 40 гривень. В банках та на чорному ринку валюта теж подорожчала, але лише на трішки.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 26 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (без змін проти 25 квітня), а продаж – 39,90 гривні (+2 копійки).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,95 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,77 гривні (+2 копійки), а продаж – 39,90 гривні (+5 копійок).
- Євро купують за 42,80 гривні (+5 копійок), а продають за 42,96 гривні (+6 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 39,60 гривні (+15 копійок), а продають – за 40 гривень (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,65 гривні (+3 копійки), а продаж – 43,05 гривні (без змін).
Курс долара у травні
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зміна стратегії НБУ у травні навряд чи можлива.
У травні можливе подальше послаблення у валютному регулюванні, що буде мати певний вплив на ринок, тобто регулятор "дасть більше волі" ринку при курсоутворенні на міжбанку.
Водночас банкір зауважує, що значних змін курсу очікувати не варто попри процес "кволої" девальвації.
Ринку не загрожують стратегічні потрясіння у вигляді захмарних курсових стрибків,
– додає Лєсовий.