Перелік міжнародних організацій, які допомагають фінансово: які суми можуть отримати переселенці

З початком повномасштабної війни в Україні є чимало міжнародних організацій, які допомогають фінансово внутрішньо переміщеним особам. Зазвичай українці, що потребують коштів, можуть отримувати до понад 2 тисячі гривень щомісяця.

Програма ЮНІСЕФ "Спільно"

Українські родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, а також якщо мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років, можуть розраховувати на програму "Спільно".

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Кожен член родини зможе отримати по 2 220 гривень щомісяця впродовж 3 місяців. Однак, якщо родина вже отримує якісь кошти від іншої міжнародної організації, то не зможе отримувати допомогу від програми "Спільно". Крім того, зараз реєстрація на отримання фінансів вже завершена.

Агентство ООН у справах біженців UNHCR

У фонді повідомляють, що подачу заявок на допомогу відновлять. Потрібно слідкувати за оновленнями на сайті та сторінці на Facebook.

Агентство ООН у справах біженців теж виплачує переселенцям по 2 220 гривень протягом 3 місяців. Їх можна отримати на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

На таку допомогу можуть претендувати певні категорії українців:

внутрішньо переміщені особи;

неповні сім’ї з 2 або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років);

сім’ї з 1 чи кількома особами похилого віку (старше 60 років), а також осіб похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років;

сім’ї, де є особи з особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Щоб дізнатися більше можна зателефонувати за номером організації – 0 (800) 307-711. Для отримання коштів від Агентства також необхідно пройти співбесіду, на якій повинні бути присутні всі члени родини

Всесвітня продовольча програма ООН

Організація виплачує родинам ВПО по 2 220 гривень на особу впродовж 3 місяців. Але загальна максимальна сума на родину не може становити понад 6 600 гривень, навіть якщо у родині понад 3 осіб.

Для оформлення грошового переказу необхідно:

зареєструватися в органах соціального захисту як ВПО,

вказати актуальний особистий номер телефону, на який надійде код доступу для реєстрації на програму,

потрібно вказати ім’я, прізвище та ідентифікаційний код.

Норвезька рада у справах біженців NRC

Кошти можна отримати або на рахунок, або ж готівкою у відділеннях чи банках-партнерах, серед яких ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк та Укргазбанк. Крім того, гроші також можна отримати у відділеннях Нової Пошти.

Як і всі інші організації Норвезька рада також виплачує ВПО по 2 220 гривень. Втім перший етап на отримання допомоги від цієї організації вже завершений.

Для того, щоб дізнатися про другий етап – слідкуйте за повідомленнями на сторінці NRC.

Що робити під час реєстрації:

вона проходитиме за допомогою чат-боту у WhatsApp,

завантажте додаток на смартфон,

додайте до контактів номер 0 (800) 609-844,

після цього надішліть СМС із текстом "NRC",

виконуйте наступні дії від бота.

Естонська рада у справах біженців

Переселенці з Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Миколаївської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей мають право на отримання фінансової допомоги від Естонської ради.

Сума допомоги стандартна і становить по 2 220 гривень на одну особу. Але її отримати можуть лише 5 членів родини, не більше.

Для того, що отримати допомогу потрібно: