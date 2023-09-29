Перелік міжнародних організацій, які допомагають фінансово: які суми можуть отримати переселенці
З початком повномасштабної війни в Україні є чимало міжнародних організацій, які допомогають фінансово внутрішньо переміщеним особам. Зазвичай українці, що потребують коштів, можуть отримувати до понад 2 тисячі гривень щомісяця.
Програма ЮНІСЕФ "Спільно"
Українські родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, а також якщо мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років, можуть розраховувати на програму "Спільно".
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Кожен член родини зможе отримати по 2 220 гривень щомісяця впродовж 3 місяців. Однак, якщо родина вже отримує якісь кошти від іншої міжнародної організації, то не зможе отримувати допомогу від програми "Спільно". Крім того, зараз реєстрація на отримання фінансів вже завершена.Зверніть увагу! У фонді повідомляють, що подачу заявок на допомогу відновлять. Потрібно слідкувати за оновленнями на сайті та сторінці на Facebook.
Агентство ООН у справах біженців UNHCR
Агентство ООН у справах біженців теж виплачує переселенцям по 2 220 гривень протягом 3 місяців. Їх можна отримати на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.
На таку допомогу можуть претендувати певні категорії українців:
- внутрішньо переміщені особи;
- неповні сім’ї з 2 або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років);
- сім’ї з 1 чи кількома особами похилого віку (старше 60 років), а також осіб похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років;
- сім’ї, де є особи з особливими потребами;
- прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).
Щоб дізнатися більше можна зателефонувати за номером організації – 0 (800) 307-711. Для отримання коштів від Агентства також необхідно пройти співбесіду, на якій повинні бути присутні всі члени родини
Всесвітня продовольча програма ООН
Організація виплачує родинам ВПО по 2 220 гривень на особу впродовж 3 місяців. Але загальна максимальна сума на родину не може становити понад 6 600 гривень, навіть якщо у родині понад 3 осіб.
Для оформлення грошового переказу необхідно:
- зареєструватися в органах соціального захисту як ВПО,
- вказати актуальний особистий номер телефону, на який надійде код доступу для реєстрації на програму,
- потрібно вказати ім’я, прізвище та ідентифікаційний код.
Норвезька рада у справах біженців NRC
Як і всі інші організації Норвезька рада також виплачує ВПО по 2 220 гривень. Втім перший етап на отримання допомоги від цієї організації вже завершений.Зверніть увагу! Для того, щоб дізнатися про другий етап – слідкуйте за повідомленнями на сторінці NRC.
Що робити під час реєстрації:
- вона проходитиме за допомогою чат-боту у WhatsApp,
- завантажте додаток на смартфон,
- додайте до контактів номер 0 (800) 609-844,
- після цього надішліть СМС із текстом "NRC",
- виконуйте наступні дії від бота.
Естонська рада у справах біженців
Переселенці з Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Миколаївської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей мають право на отримання фінансової допомоги від Естонської ради.Цікаво! Сума допомоги стандартна і становить по 2 220 гривень на одну особу. Але її отримати можуть лише 5 членів родини, не більше.
Для того, що отримати допомогу потрібно:
- зателефонувати до кол-центру за номером 0 (671) 052-803,
- пройти перевірку на критерії вразливості,
- опісля необхідно заповнити онлайн-заявку на отримання матеріальної допомоги, де необхідно вказати свій мобільний телефон.
- заявку опрацьовують, це може зайняти певний час. Крім того, можливий додатковий дзвінок для уточнення.