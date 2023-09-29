Програма ЮНІСЕФ "Спільно"

Українські родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, а також якщо мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років, можуть розраховувати на програму "Спільно".

Читайте також Допомога від держави для переселенців: які ці суми у 2023 році

Кожен член родини зможе отримати по 2 220 гривень щомісяця впродовж 3 місяців. Однак, якщо родина вже отримує якісь кошти від іншої міжнародної організації, то не зможе отримувати допомогу від програми "Спільно". Крім того, зараз реєстрація на отримання фінансів вже завершена.

Зверніть увагу! У фонді повідомляють, що подачу заявок на допомогу відновлять. Потрібно слідкувати за оновленнями на сайті та сторінці на Facebook.

Агентство ООН у справах біженців UNHCR

Агентство ООН у справах біженців теж виплачує переселенцям по 2 220 гривень протягом 3 місяців. Їх можна отримати на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

На таку допомогу можуть претендувати певні категорії українців:

внутрішньо переміщені особи;

неповні сім’ї з 2 або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років);

сім’ї з 1 чи кількома особами похилого віку (старше 60 років), а також осіб похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років;

сім’ї, де є особи з особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Щоб дізнатися більше можна зателефонувати за номером організації – 0 (800) 307-711. Для отримання коштів від Агентства також необхідно пройти співбесіду, на якій повинні бути присутні всі члени родини

Всесвітня продовольча програма ООН

Організація виплачує родинам ВПО по 2 220 гривень на особу впродовж 3 місяців. Але загальна максимальна сума на родину не може становити понад 6 600 гривень, навіть якщо у родині понад 3 осіб.

Для оформлення грошового переказу необхідно:

зареєструватися в органах соціального захисту як ВПО,

вказати актуальний особистий номер телефону, на який надійде код доступу для реєстрації на програму,

потрібно вказати ім’я, прізвище та ідентифікаційний код.

Важливо! Кошти можна отримати або на рахунок, або ж готівкою у відділеннях чи банках-партнерах, серед яких ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк та Укргазбанк. Крім того, гроші також можна отримати у відділеннях Нової Пошти.

Норвезька рада у справах біженців NRC

Як і всі інші організації Норвезька рада також виплачує ВПО по 2 220 гривень. Втім перший етап на отримання допомоги від цієї організації вже завершений.

Зверніть увагу! Для того, щоб дізнатися про другий етап – слідкуйте за повідомленнями на сторінці NRC.

Що робити під час реєстрації:

вона проходитиме за допомогою чат-боту у WhatsApp,

завантажте додаток на смартфон,

додайте до контактів номер 0 (800) 609-844,

після цього надішліть СМС із текстом "NRC",

виконуйте наступні дії від бота.

Естонська рада у справах біженців

Переселенці з Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Миколаївської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей мають право на отримання фінансової допомоги від Естонської ради.

Цікаво! Сума допомоги стандартна і становить по 2 220 гривень на одну особу. Але її отримати можуть лише 5 членів родини, не більше.

Для того, що отримати допомогу потрібно: