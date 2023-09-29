Программа ЮНИСЕФ "Совместно"

Украинские семьи, имеющие 3 и более детей до 18 лет, а также если имеют хотя бы одного ребенка с инвалидностью до 18 лет, могут рассчитывать на программу "Совместно".

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Каждый член семьи сможет получить по 2220 гривен ежемесячно в течение 3 месяцев. Однако если семья уже получает какие-то средства от другой международной организации, то не сможет получать помощь от программы "Совместно". Кроме того, сейчас регистрация на получение финансов уже завершена.

Обратите внимание! В фонде сообщают, что подачу заявок на помощь возобновят. Нужно следить за обновлениями на сайте да странице на Facebook.

Агентство ООН по делам беженцев UNHCR

Агентство ООН по делам беженцев тоже выплачивает переселенцам по 2220 гривен в течение 3 месяцев. Их можно получить на банковский счет или через отделение Укрпочты.

На такую помощь могут претендовать некоторые категории украинцев:

внутренне перемещенные лица;

неполные семьи с 2 или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (старше 60 лет);

семьи с 1 или несколькими пожилыми людьми (старше 60 лет), а также пожилых людей с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семьи, где есть лица с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Чтобы узнать больше, можно позвонить по номеру организации – 0 (800) 307-711. Для получения средств от Агентства также необходимо пройти собеседование, на котором должны присутствовать все члены семьи.

Всемирная продовольственная программа ООН

Организация выплачивает семьям ВПЛ по 2 220 гривен на человека в течение 3 месяцев. Но общая максимальная сумма на семью не может составлять более 6600 гривен, даже если в семье более 3 человек.

Для оформления денежного перевода необходимо:

зарегистрироваться в органах социальной защиты как ВПЛ,

указать актуальный личный номер телефона, на который поступит код доступа для регистрации на программу,

нужно указать имя, фамилию и идентификационный код.

Важно! Средства можно получить либо на счет, либо наличными в отделениях или банках-партнерах, среди которых ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк и Укргазбанк. Кроме того, деньги можно получить в отделениях Новой Почты.

Норвежский совет по делам беженцев NRC

Как и все другие организации, Норвежский совет также выплачивает ВПЛ по 2 220 гривен. Впрочем, первый этап на получение помощи от этой организации уже завершен.

Обратите внимание! Для того чтобы узнать второй этап – следите за сообщениями на странице NRC.

Что делать при регистрации:

она будет проходить с помощью чат-бота в WhatsApp,

загрузите приложение на смартфон,

добавьте в контакты номер 0 (800) 609-844,

после этого отправьте SMS с текстом "NRC",

выполняйте следующие действия от бота.

Эстонский совет по делам беженцев

Переселенцы из Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей имеют право получить финансовую помощь от Эстонского совета.

Любопытно! Сумма пособия стандартная и составляет по 2 220 гривен на одного человека. Но ее получить могут только 5 членов семьи, не больше.

Для того чтобы получить помощь нужно: