Каждому лицу от 2 до 3 тысяч гривен
В Украине с начала полномасштабного вторжения установили суммы пособий для внутренне перемещенных лиц. Это от 2 до 3 тысяч гривен ежемесячно.
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- на каждого ребенка и человека с инвалидностью – 3 тысячи гривен;
- на каждого человека старше 18 лет – 2 тысячи гривен.
Эти средства ежемесячно выплачиваются после 15 и 28 числа. На нужды ВПЛ по нынешним прогнозам понадобится 72 миллиарда гривен. Впрочем, в 2024 году не предусмотрено повышение выплат для переселенцев.
Изменения по оказанию помощи
Напомним, что в июле этого года было принято изменить правила о предоставлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Некоторым продолжили выплаты автоматически, а для других выплаты вообще отменили.
Кому не продлили выплаты:
- тем, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;
- вернулись в заброшенное место жительства;
- отбывают наказание в местах лишения свободы;
- были осуждены за коллаборационизм,
- совершили крупные покупки, например, автомобиль (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тысяч гривен.
Те, кому автоматически переназначили средства на следующий год:
- семьям, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 8 372 гривен;
- если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет;
- людям с инвалидностью;
- людям, среднемесячный доход которых не превышает 6 279 гривен;
- людям, которые получают пенсию, не превышающую 6 279 гривен;
- людям, имеющим троих и более детей младше 18 лет;
- людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, достигшими 80-летнего возраста;
- студентам дневной или дуальной формы обучения, не имеющим регистрации в общежитиях;
- людям, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за это.