Які банки для збереження своїх коштів обирають українці

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб загалом перебувало на зберіганні 1,3 трильйона гривень. При цьому, станом на жовтень, 35,8% від цих вкладів були у євро та доларах.

Які банки найпопулярніші серед українців

Зараз найпопулярнішим банком в Україні для створення збережень є Приватбанк. Саме у ньому 24,1 мільйона вкладників зберігають майже 501,7 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Також популярними серед українців є:

Ощадбанк – 13 мільйонів вкладників тримає вклади у розмірі 206,8 мільярда гривень;

– 13 мільйонів вкладників тримає вклади у розмірі 206,8 мільярда гривень; Універсал Банк – 8,9 мільйона вкладників – вклади у розмірі 98,6 мільярда гривень;

– 8,9 мільйона вкладників – вклади у розмірі 98,6 мільярда гривень; Райффайзен Банк – 3,3 мільйона вкладників – 76,6 мільярда гривень;

– 3,3 мільйона вкладників – 76,6 мільярда гривень; УкрСиббанк – 2,4 мільйона вкладників – 60,5 мільярда гривень;

– 2,4 мільйона вкладників – 60,5 мільярда гривень; ПУМБ – 3,2 мільйона вкладників – 58,1 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Українці найчастіше відкладають у національній валюті – 59,1 мільйона вкладів на 477 мільярдів гривень. У валюті було сформовано лише 10,3 мільйона вкладів на суму – 472 мільярди гривень.